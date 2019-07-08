В Воронеже 94-летней пенсионерке заблокировали пенсионный счёт за долги по ЖКХ

По словам соседей, у Александры Матвеевны в декабре незаконно списали деньги за капремонт.

Труженица тыла из Воронежа на некоторое время осталась без средств к существованию, поскольку судебные приставы заблокировали её пенсионный счёт из-за долгов по коммунальным счетам в 20 тысяч рублей. Александра Матвеевна рассказала Лайфу, что не оплатила услуги, поскольку физически не смогла дойти до банка.

— Я не могу дойти, а иногда просить некого, не каждому могу доверить деньги. Были такие случаи, что доверяла, а они не платили. Без денег оставалась. Единственное — покупала батареи, потому что зимой холодно было. А так продукты и медикаменты, — говорит 94-летняя бабушка.

Сосед долгожительницы сообщил, что в декабре со счёта Александры Матвеевны списали деньги за капремонт, хотя она труженица тыла. По его словам, судебный пристав просто не поверил пенсионерке, что она не может оплачивать счета.

На данный момент счёт бабушки уже разблокировали. Это случилось после того, как история стала достоянием общественности. Но задолженность Александры Матвеевны всё ещё значится в базе ФССП, а это значит, нет гарантий, что её снова не оставят без денег. С учётом пени долг пенсионерки уже превышает 35 тысяч рублей.

Лайф обратился за разъяснением ситуации к председателю Союза жилищных организаций Москвы, члену комитета Торгово-промышленной палаты РФ по ЖКХ Константину Крохину. По его словам, такого понятия, как пенсионный счёт, не существует и судебные приставы имеют право заблокировать средства бабушки.

Ранее Счётная палата изучила ежедневные траты пенсионеров в РФ и выяснила, что они могут тратить не более 200 рублей в день на продукты.