Темнокожий ликвидатор рассказал о вымысле в сериале "Чернобыль"

Главной задачей солдата срочной службы и его сослуживцев было сооружение переправы через реку Припять.

Темнокожий уроженец Харькова Игорь Хиряк, которому довелось участвовать в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции, рассказал о вымыслах в сериале американского канала HBO "Чернобыль". В беседе с украинским информационным агентством УНИАН он рассказал, что с сослуживцами не отстреливал, а, напротив, подкармливал собак, которых бросили в ходе эвакуации хозяева.

— Собак бездомных отлавливали? Не знаю, одна жила у нас в лагере. Ребята ездили на работы, и бездомный пёс привязался — мы кормили его из своего пайка. Я не видел, чтобы кто-то отстреливал животных, — рассказывает Хиряк.

В 1986 году он был солдатом срочной службы понтонно-мостового полка в Киеве, его подразделение отправили по тревоге на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС. Он рассказал, что ежедневной нормы продуктов солдатам не хватало, но они при этом успевали рыбачить или охотиться.

— Проверка качества еды проводилась очень просто: пойманная рыба потрошилась, в брюхо ей направляли дозиметр, если показатели ниже, чем у окружающей среды, то продукт считался съедобным, — приводит агентство солдатские методы измерения радиации.

В мини-сериале от HBO ликвидатору не понравились в том числе сцены с огромным количеством алкоголя. Его также возмутило, как показали общение шахтёров с министром.

В общей сложности Игорь Хиряк провёл в двух солдатских лагерях около атомной электростанции два с половиной месяца. Многие его сослуживцы скончались, однако неизвестно, насколько повлияло облучение, потому что после возвращения домой многие начинали выпивать.

Игорь благодарен создателям сериала за то, что те напомнили о людях, которые принимали участие в ликвидации последствий такой страшной аварии.

Напомним, ранее британская актриса упрекнула HBO в отсутствии темнокожих в сериале "Чернобыль". До того как общественности стало известно о работе Хиряка, её подняли на смех.

Ранее Лайф рассказывал, какие ошибки в "Чернобыле" хотел бы исправить сам автор сериала. А сотрудник российского Института радиации и гигиены Михаил Балонов рассказал, что сейчас в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС есть опасности пострашнее радиации.