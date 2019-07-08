Темнокожий ликвидатор рассказал о вымысле в сериале "Чернобыль"

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Фото © VK / Игорь Хиряк

Главной задачей солдата срочной службы и его сослуживцев было сооружение переправы через реку Припять.

Темнокожий уроженец Харькова Игорь Хиряк, которому довелось участвовать в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции, рассказал о вымыслах в сериале американского канала HBO "Чернобыль". В беседе с украинским информационным агентством УНИАН он рассказал, что с сослуживцами не отстреливал, а, напротив, подкармливал собак, которых бросили в ходе эвакуации хозяева.

Собак бездомных отлавливали? Не знаю, одна жила у нас в лагере. Ребята ездили на работы, и бездомный пёс привязался — мы кормили его из своего пайка. Я не видел, чтобы кто-то отстреливал животных, — рассказывает Хиряк.

В 1986 году он был солдатом срочной службы понтонно-мостового полка в Киеве, его подразделение отправили по тревоге на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС. Он рассказал, что ежедневной нормы продуктов солдатам не хватало, но они при этом успевали рыбачить или охотиться.

Проверка качества еды проводилась очень просто: пойманная рыба потрошилась, в брюхо ей направляли дозиметр, если показатели ниже, чем у окружающей среды, то продукт считался съедобным, — приводит агентство солдатские методы измерения радиации.

В мини-сериале от HBO ликвидатору не понравились в том числе сцены с огромным количеством алкоголя. Его также возмутило, как показали общение шахтёров с министром.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id14744895" target="_blank">Игорь Хиряк</a></p>

В общей сложности Игорь Хиряк провёл в двух солдатских лагерях около атомной электростанции два с половиной месяца. Многие его сослуживцы скончались, однако неизвестно, насколько повлияло облучение, потому что после возвращения домой многие начинали выпивать.

Игорь благодарен создателям сериала за то, что те напомнили о людях, которые принимали участие в ликвидации последствий такой страшной аварии.

<p>Хиряк в наши дни. Фото © VK / <a href="https://vk.com/id14744895" target="_blank">Игорь Хиряк</a></p>

Напомним, ранее британская актриса упрекнула HBO в отсутствии темнокожих в сериале "Чернобыль". До того как общественности стало известно о работе Хиряка, её подняли на смех.

Ранее Лайф рассказывал, какие ошибки в "Чернобыле" хотел бы исправить сам автор сериала. А сотрудник российского Института радиации и гигиены Михаил Балонов рассказал, что сейчас в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС есть опасности пострашнее радиации.

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