Поводом для угроз москвича подорвать себя оказался долг в два миллиона

Мать жителя Москвы, который сегодня угрожал гранатой пришедшим изымать имущество за долги приставам, заявляет, что все долги банку их семья давно вернула. В общей сложности, по её словам, семья должна была банку два миллиона рублей. Она пояснила, что родственники взяли кредиты в других местах, чтобы погасить основную задолженность, но банк что-то не устроило.
— Сын взял кредит... Два миллиона он взял в банке ООО "Русский кредит", и два миллиона мы отдали. Вернули. Что они ещё от нас хотят? Я не знаю. Наверное, большие проценты. Наверное, взяли два, а отдавать надо сколько, не знаю, — заявила женщина.
Напомним, сегодня к одному из домов на Октябрьской улице в Москве были стянуты силы полиции и экстренных служб из-за угрозы взрыва. Оказалось, что судебные приставы пришли домой к одному из должников, но он начал угрожать гранатой. Лайф вёл прямую трансляцию с места ЧП. Вскоре мужчину задержали.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram