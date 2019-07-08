Поводом для угроз москвича подорвать себя оказался долг в два миллиона

По словам матери должника, все взятые у банка средства они вернули, но от них требовали ещё денег.

Мать жителя Москвы, который сегодня угрожал гранатой пришедшим изымать имущество за долги приставам, заявляет, что все долги банку их семья давно вернула. В общей сложности, по её словам, семья должна была банку два миллиона рублей. Она пояснила, что родственники взяли кредиты в других местах, чтобы погасить основную задолженность, но банк что-то не устроило.

— Сын взял кредит... Два миллиона он взял в банке ООО "Русский кредит", и два миллиона мы отдали. Вернули. Что они ещё от нас хотят? Я не знаю. Наверное, большие проценты. Наверное, взяли два, а отдавать надо сколько, не знаю, — заявила женщина.

Напомним, сегодня к одному из домов на Октябрьской улице в Москве были стянуты силы полиции и экстренных служб из-за угрозы взрыва. Оказалось, что судебные приставы пришли домой к одному из должников, но он начал угрожать гранатой. Лайф вёл прямую трансляцию с места ЧП. Вскоре мужчину задержали.