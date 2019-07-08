Россияне стали больше тратить на развлечения, одежду и отпуск

Доля опрошенных, которые ожидают хороших финансовых перспектив на ближайшие полгода, достигла 33%.

Россияне во втором квартале 2019 года потратили больше средств на развлечения, новую одежду и отдых, чем в первом квартале. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования The Conference Board и Nielsen.

— Россияне увеличили траты на развлечения вне дома (28% тратят на них свободные средства, +5 п.п. относительно I квартала), покупку новой одежды (37%, +4 п.п.) и отпуска (31%, +1 п.п.), — говорится в отчёте.

Аналитики отметили, что предпочитают откладывать средства 28% опрошенных, как и в первом квартале. Число россиян, выплачивающих долги, сократилась на 2 п.п. и составило 31%. Выросло и число россиян, которые ожидают хороших финансовых перспектив на ближайшие полгода, до 33%.

Ранее эксперты выяснили, сколько российских женщин получают большую заработную плату, нежели их мужья.