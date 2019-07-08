На Украине отпустили из СИЗО обвиняемых в убийстве инвалида ради видеоролика

Суд мотивировал своё решение тем, что молодые люди "позитивно характеризуются по месту жительства".

В украинском городе Днепре продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 23- и 26-летних местных жителей, которые обвиняются в убийстве инвалида. В качестве одного из главных доказательств обвинения выступает видеозапись убийства мужчины, которую вели сами обвиняемые. На кадрах видно, что после того, как они загнали несчастного на мост, молодые люди избивают его, заставляя спрыгнуть в реку.

В конце концов мужчина не выдержал ударов и рухнул с высоты на камни. Потеряв сознание, он захлебнулся и погиб.

Молодых людей задержали прямо на месте преступления. Однако, несмотря на тяжесть содеянного, наличие видеозаписи убийства и множество свидетельских показаний, суд спустя несколько месяцев после ареста внезапно смягчил обвиняемым меру пресечения на домашний арест, сообщают украинские СМИ.

— Отпуская обвиняемых в убийстве под домашний арест, судебная тройка мотивировала своё решение тем, что "подозреваемые позитивно характеризуются по месту жительства", — сообщил представляющий интересы родственников убитого адвокат Александр Багаури.

Напомним, на западе Украины также расследуется скандальное дело адвоката, который в Закарпатье, будучи пьяным и под наркотиками, сбил на автомобиле ребёнка.