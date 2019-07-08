Пугачёва подарила Шнурову песню "про мужиков", которую сама не осмелилась спеть

Алла Пугачёва в прямом эфире в Instagram заявила, что подарила лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову песню "про мужиков", которую сама исполнить не решилась.
Сейчас певица отдыхает в Юрмале, и в один из вечеров она приехала в гости к подруге Лайме Вайкуле. Та учила её, как общаться в соцсетях, и во время прямого эфира спросила о "смешной песне про мужиков".
— Не осмелилась я. Серёжке отдала. У них это получится гениально, — ответила Пугачёва.
Она добавила, что композиция у Шнурова должна выйти в декабре. Автором слов стала поэтесса Сола Монова.
Ранее организаторы концерта раскрыли райдер Аллы Пугачёвой.
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