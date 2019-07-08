Пугачёва подарила Шнурову песню "про мужиков", которую сама не осмелилась спеть

По мнению Примадонны, у солисток группы "Ленинград" получится исполнить эту песню гениально.

Алла Пугачёва в прямом эфире в Instagram заявила, что подарила лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову песню "про мужиков", которую сама исполнить не решилась.

Сейчас певица отдыхает в Юрмале, и в один из вечеров она приехала в гости к подруге Лайме Вайкуле. Та учила её, как общаться в соцсетях, и во время прямого эфира спросила о "смешной песне про мужиков".

— Не осмелилась я. Серёжке отдала. У них это получится гениально, — ответила Пугачёва.

Она добавила, что композиция у Шнурова должна выйти в декабре. Автором слов стала поэтесса Сола Монова.

Ранее организаторы концерта раскрыли райдер Аллы Пугачёвой.