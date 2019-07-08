Онколог назвал бредом заявления о пользе грибов для лечения рака

О противоопухолевых свойствах грибов науке ничего не известно, подчеркнул химиотерапевт.

Онколог Вадим Гутник назвал бредом заявления врачей о пользе грибов для борьбы с раком. Он сравнил высказывание коллег со словами из сказки "Про Федота-стрельца, удалого молодца".

— Бред отличается от шутки тем, что первый не поддаётся коррекции. И если человек бредит, то очень надеюсь, что мой комментарий внесёт коррекцию в эту "сенсационную" новость... Даже если мы ляжем в ванну и засыпем себя грибами, ничего с нами не будет, — подчеркнул онколог-химиотерапевт в беседе с НСН.

По мнению Гутника, слова о пользе грибов сравнимы с советом из сказки "Про Федота-стрельца, удалого молодца": "Кушай заячий помёт, он ядрёный, он проймёт". В грибах действительно содержатся белки в большом количестве, но об их противоопухолевых свойствах науке ничего не известно.

Ранее врачи заявили, что кроме противоопухолевого эффекта грибы имеют и другие полезные свойства: положительно сказываются на работе сердечно-сосудистой и нервной систем.