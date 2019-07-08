Награждены призёры конкурса эскизов для оформления патриаршего подворья в Тушине

В жюри входили служители РПЦ, известные искусствоведы, художники и архитекторы.

В Москве наградили победителей конкурса эскизов для оформления патриаршего подворья в Тушине. Архитектурный комплекс сейчас возводят на берегу Москвы-реки.

Как сообщает "ТВ Центр", в конкурсе приняли участие художники и творческие коллективы из разных регионов России. Они представили различные варианты мозаичных панно, на которых отразилась более чем тысячелетняя история Русской православной церкви. Лучшие из этих работ украсят духовно-просветительский центр святого князя Владимира.

В жюри входили служители РПЦ, известные искусствоведы, художники и архитекторы. Призовой фонд конкурса составил почти три с половиной миллиона рублей.

Ранее Лайф сообщал, что памятники древнего Пскова внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.