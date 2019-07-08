Орешкин призвал начать расследование по досрочной публикации данных об инфляции

Росстат ранее сообщил, что индекс потребительских цен за июнь этого года должен был быть опубликован только 8 июля в 16:00 мск.

Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин заявил, что досрочная публикация данных об инфляции в стране абсолютно недопустима. Министр попросил Росстат и Центробанк провести расследование, как сведения опубликовали раньше срока на сайте самого Центробанка.

— Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу, — приводит слова министра ТАСС.

Согласно опубликованным данным, инфляция в стране в июне снизилась до 4,7 процента в годовом выражении.

Ранее министр заявил, что прогноз ЦБ по инфляции в России завышенный. И в этом году рост цен может оказаться ниже четырёх процентов. Также он заявлял, что к нестабильным ситуациям в сфере экономики Россия готова больше, чем в 2008 году или 2014-м, когда цены на нефть внезапно упали.