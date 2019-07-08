Зеленский назвал условия снятия блокады с Донбасса

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Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины

Киев хочет, чтобы в первую очередь предприятия региона перешли под его контроль.

Находящиеся на территории Донбасса предприятия должны вернуться под контроль украинских властей. Только тогда можно рассматривать возможность снятия экономической блокады с региона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС.

Это может произойти при условии возвращения предприятий в Донбассе под контроль Киева, — отметил Зеленский.

Как сообщал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эмманюэля Макрона. В Кремле обещали рассмотреть это предложение.

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