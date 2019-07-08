Умер один из режиссёров легендарного фильма "Офицеры"

Самый большой его вклад в картину — неповторимое исполнение песни "Вечный огонь".

В возрасте 80 лет умер российский актёр, режиссёр и сценарист Владимир Златоустовский. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Он был вторым режиссёром в легендарном фильме "Офицеры". Вместе с тем он там исполнил эпизодическую роль — майора Гаврилова, адъютанта генерала Вараввы.

— Но самый большой вклад Владимира Златоустовского в картину "Офицеры" — это блестящее исполнение песни "Вечный огонь", — отметили в Союзе кинематографистов РФ.

Владимир Златоустовский окончил Театральное училище имени Щукина и режиссёрские курсы Гостелерадио СССР. Играл в театре и кино. Среди его режиссёрских работ также "Колыбельная для мужчин", "Поединок в тайге", "Набат" и "Альфонс". А в двухтысячных годах Златоустовский снял несколько сезонов сериала "Возвращение Мухтара".