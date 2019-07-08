Учёные рассказали, чем грозит курение после 45 лет

Нежелание отказаться от этой вредной привычки может повысить риск сердечных приступов и инсультов на 90 процентов.

Сотрудники Национального центра эпидемиологии и здоровья населения, а также Австралийского национального университета провели масштабное многолетнее исследование и выяснили, что курящие люди в три раза чаще умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Результаты изучения здоровья почти 190 тысяч пациентов публикуются в журнале BMC Medicine.

У 188 167 мужчин и женщин старше 45 лет врачи оценивали социальные факторы здоровья (вроде места жительства и достатка), а также частоту употребления алкоголя, частоту и продолжительность курения. Оказалось, что у курильщиков риск инсульта или сердечного приступа почти в два раза выше.

В Австралии ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 6400 курильщиков, а это около 17 человек в день. Всего в стране с населением в 25 миллионов человек курит 2,7 миллиона.

В России же доля курильщиков снизилась до 29 процентов в прошлом году.

Ранее главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал Лайфу, что протоковый рак поджелудочной железы является одной из самых агрессивных опухолей и чаще возникает у курильщиков.