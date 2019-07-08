Учёные рассказали, чем грозит курение после 45 лет

Сотрудники Национального центра эпидемиологии и здоровья населения, а также Австралийского национального университета провели масштабное многолетнее исследование и выяснили, что курящие люди в три раза чаще умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Результаты изучения здоровья почти 190 тысяч пациентов публикуются в журнале
У 188 167 мужчин и женщин старше 45 лет врачи оценивали социальные факторы здоровья (вроде места жительства и достатка), а также частоту употребления алкоголя, частоту и продолжительность курения. Оказалось, что у курильщиков риск инсульта или сердечного приступа почти в два раза выше.
В Австралии ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 6400 курильщиков, а это около 17 человек в день. Всего в стране с населением в 25 миллионов человек курит 2,7 миллиона.
В России же доля курильщиков снизилась до 29 процентов в прошлом году.
Ранее главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал Лайфу, что протоковый рак поджелудочной железы является одной из самых агрессивных опухолей и чаще возникает у курильщиков.
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