В ГИБДД Кабардино-Балкарии выявили целую ОПГ взяточников

Отмечается, что 14 фигурантов дела уже задержаны, ещё один объявлен в международный розыск.

Следственный комитет России предъявил обвинения в должностных преступлениях 15 сотрудникам МВД Кабардино-Балкарской Республики. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— 15 должностным лицам МВД по КБР предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки организованной группы в особо крупном размере"), — уточнила она.

Петренко отметила, что среди обвиняемых руководящий состав, а также действующие и бывшие сотрудники УГИБДД МВД РФ по республике и ряда отделов полиции. Согласно версии следствия, фигуранты дела получили взяток на сумму не менее 42 миллионов рублей.

По материалам дела, руководил полицейским преступным сообществом заместитель начальника управления ГИБДД РФ по КБР. Петренко добавила, что 14 обвиняемых уже задержаны, ещё один объявлен в международный розыск.

Ранее начальника новгородского УГИБДД МВД РФ также заподозрили в получении взятки — деньгами и коньяком.