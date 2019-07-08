Смерть гандболистки сборной России расследуют как непреднамеренное убийство

Пока полиция Польши не может назвать точную причину гибели девушки. Результаты судебно-медицинской экспертизы станут известны через несколько дней.

По факту гибели 20-летней российской гандболистки Екатерины Королёвой в Польше прокуратура этой страны возбудила уголовное дело по статье о непреднамеренном убийстве.

— Прокурор принял решение о начале следствия по статье 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Проверяются все детали произошедшего, допрашиваются свидетели, — передаёт ТАСС слова представителя пресс-службы местной полиции в городе Оструда Анны Карчевской.

Ранее Лайф сообщал, что 20-летняя гандболистка сборной России Екатерина Королёва погибла в Польше после завершения чемпионата Европы. Её тело нашли в водоёме рядом с игровыми кортами в Старе-Яблонки, где и проходило спортивное состязание.

Польская полиция подтвердила эти данные. Информация об обнаружении тела в воде поступила дежурному около полуночи. На место выехала бригада скорой помощи, но реанимировать спортсменку не удалось. Пока правоохранительные органы Польши не могут точно сказать, что стало причиной смерти Королёвой. 10 июля будет проведена судебно-медицинская экспертиза.