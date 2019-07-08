В РПЦ прокомментировали слова священника, сравнившего ум мужчин и женщин

Там отметили, что оба пола считают уникальными божественными творениями. И каждый из них вносит свой уникальный вклад в развитие общества.

Русская православная церковь никогда не ставила цели сравнивать умственные способности женщин и мужчин. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в интервью об этом РИА "Новости".

Так он прокомментировал слова главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Дмитрия Смирнова в эфире радио "Радонеж". Тот заявил, что "женщины слабее умом мужчин", добавив, что всё же есть и исключения, назвав Марию Кюри.

— Прежде всего, Русская православная церковь не ставит своей задачей определение того, кто умнее — женщины или мужчины. Мы считаем и тех и других уникальными божественными творениями, которые — каждый по-своему — вносят свой уникальный вклад в развитие общества, — подчеркнул представитель РПЦ.

В то же время Кипшидзе отметил, что в церкви понимают, что, вероятно, таким заявлением отец Дмитрий Смирнов пытался отреагировать на современную тенденцию "абсолютного уравнивания полов и стирания разницы между мужчиной и женщиной".

— Уверен, что подобное (слепое уравнивание. — Прим. Лайфа) принесёт только страдания и мужчинам, и женщинам. Не стирая эту разницу, общество сможет предоставить возможность представителям обоих полов творчески развиваться и вносить свой вклад в мироздание в соответствии со своими способностями, — добавил представитель Синодального отдела.

Отметим, протоиерей Дмитрий Смирнов и ранее отмечался резкими и неоднозначными комментариями на различные общественно-политические события. Например, в марте этого года он выразил мнение, что к 2050 году большую часть населения России будут составлять мусульмане, поскольку у них семьи почти всегда многодетные.