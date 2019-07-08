Суд оставил Калви под домашним арестом до 13 октября

Американский инвестор является фигурантом дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".

Басманный районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви ещё на три месяца — до 13 октября 2019 года.

— Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении Майкла Калви до 13 октября, — огласил вердикт судья Артур Карпов.

При рассмотрении ходатайства было учтено заявление следствия о том, что материалы дела составляют большой объём. Также СК сообщил о необходимости получить ответы на запросы в рамках следствия. Кроме того, на решение суда повлияло то, что заключение оценочной экспертизы акций International Financial Technology Group (IFTG) ещё не готово.

Напомним, 21 февраля Басманный суд Москвы предъявил обвинение основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Суд освободил американского инвестора из СИЗО 11 апреля и отправил под домашний арест до 14 июля.