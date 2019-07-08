В центре Смоленска археологи обнаружили останки возможного соратника Наполеона

Старинное захоронение могло принадлежать французскому генералу Гюдену. Оно считалось утраченным более двухсот лет.

Крупнейшая российско-французская археологическая экспедиция, которая занимается изучением Отечественной войны 1812 года, в ходе раскопок в смоленском центральном парке "Лопатинский сад" обнаружила в Королевском бастионе захоронение. Как рассказала РИА "Новости" вице-президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Мария Катасонова, археологи извлекли останки, предположительно, французского генерала, друга Наполеона — Сезара Шарля Этьена Гюдена.

— Раскопки длились долго — мы искали останки французского генерала Гюдена, одного из ближайших соратников Наполеона. Он был смертельно ранен в битве при Валутиной горе и, по разным источникам (тем, что мы нашли и в России, и во Франции), был захоронен как раз здесь. И вот нам удалось найти останки, по косвенным признакам, с большой долей вероятности можно сказать, что это генерал Гюден, — уточнила она.

Катасонова добавила, что у останков отсутствует левая нога, а Гюден скончался как раз от такой раны. Вторая нога генерала была повреждена, то же видно и на останках. Но утверждать пока рано, специалисты ждут результатов ДНК-экспертизы. Если она подтвердит догадки учёных, то это будет первый найденный наполеоновский генерал. И в таком случае останки отправят во Францию, чтобы перезахоронить со всеми почестями.

Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер родился в 1768 году, учился в школе вместе с Наполеоном Бонапартом. Во время русской кампании 1812 года участвовал в Смоленском сражении. В бое при Валутиной горе выстрелом ему повредило обе ноги. Гюдена эвакуировали в Смоленск, где он вскоре скончался. Место его захоронения более двухсот лет считалось утраченным.

Ранее сегодня стало известно, что в Индонезии нашли останки древнего человека возрастом 1,8 млн лет.