Теплоход с иностранными туристами сел на мель в Рыбинском водохранилище

По предварительным данным, в районе города Рыбинска у судна отказало электронное управление.

Четырёхпалубный теплоход, на борту которого находится почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, ЧП стало следствием неисправности электронного рулевого управления.

По словам инсайдера, речной теплоход "Викинг Хельги" со 192 иностранными туристами и 100 членами экипажа следовал из Ярославля. Технические проблемы возникли у города Рыбинска. В ручном режиме теплоход пришёл в порт Рыбинска, где его сейчас осматривают.

По словам собеседника Лайфа, в результате инцидента никто не пострадал.

По последним данным, неисправность устранена и судно сошло с мели собственным ходом.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области село на мель судно "Сепано", перевозившее зерно в Иран.