На Урале бывший зэк забрался с ножом в машину к ожидающей родителей школьнице

Девушка не смогла выбраться с заднего сиденья автомобиля, поскольку у машины есть только передние двери.

В Каменске-Уральском бывший заключённый забрался в припаркованный в одном из дворов автомобиль "Ока", где 17-летняя девушка ожидала своих родителей. Он попытался нанести ей удары ножом. Об этом сообщает интернет-портал KU66.RU. Несмотря на стрессовую ситуацию, девушка успела включить телефон в режим видеосъёмки.

— Я даже не знаю вас. Уберите, пожалуйста, ножик. Пожалуйста, не надо. Хотя бы не направляйте, не надо. Не надо, я боюсь, — за кадром говорит плачущая девушка.

Бывший зэк безумно напугал девушку, однако травм она не получила. Его успели задержать вызванные кем-то полицейские.

— Прибывшие на место сотрудники полиции вытащили из машины мужчину и отобрали у него кухонный нож, сковали наручниками, — рассказали журналистам портала в правоохранительных органах.

Оказалось, что бывший и, вероятно, будущий заключённый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он стал фигурантом уголовного дела по статье 162 УК РФ "Разбой". Пережившей сильный стресс девушке окажут помощь психологи.

Только в прошлом месяце в этом регионе к пожизненному заключению приговорили сексуального маньяка, который за 22 года совершил десятки преступлений сексуального характера.