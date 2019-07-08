Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС

Отсутствие её имени в списках участников заседания Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала саботажем.

На проходящий в Киеве саммит Украина — ЕС была не допущена вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Об этом политик рассказала в эфире телеканала "Прямой". По её словам, для неё этот саммит должен был стать четвёртым, однако в этот раз по неизвестной причине её имени не было в списках участников.

— Это впервые, когда профильный вице-премьер не принимает участия в саммите. Мы прождали тут 40 минут, ко мне никто не вышел даже из протокола. Охранники сказали, что меня нет в списках, — рассказала Климпуш-Цинцадзе.

Она назвала это саботажем, оценила как "мелкие и низкие игры, интриги, которые затеялись со стороны главы правительства".

Абсурдность ситуации ещё и в том, что она принимала участие в подготовке документов, которые планируется утвердить на мероприятии.

Как сообщал Лайф, ранее на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС президент Незалежной Владимир Зеленский назвал условия снятия экономической блокады с Донбасса.