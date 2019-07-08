Солистка A-Studio подтвердила перенос концерта в Грузии

Солистка группы A-Studio Кети Топурия подтвердила, что концерт в Батуми, который должен был состояться 27 июля, перенесён на неопределённое время в связи с ситуацией в Грузии.

— Мы перенесли его, пока всё не урегулируется, — сказала артистка в беседе со Sputnik Грузия.

Концерт A'Studio должен был состояться 27 июля в клубе UP2U в Батуми. 6 июля владелец заведения сообщил об отмене выступления группы, на которое было продано более 1000 билетов. Решение принято из-за сложившейся в Грузии ситуации.

Напомним, что приостановлено авиасообщение между Россией и Грузией. Причиной этого стали начавшиеся 20 июня в Тбилиси антироссийские акции. Как писал Лайф, 7 июля грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию.