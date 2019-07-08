СМИ: Охранники Эрдогана подрались с пограничниками в аэропорту Сараево

После приземления самолёта телохранители турецкого лидера вели себя "неподобающе и отказались проходить процедуру контроля".

Личная охрана президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана устроила драку с пограничниками в аэропорту Сараево в Боснии и Герцеговине. По данным портала Klix, охранники даже угрожали правоохранителям оружием.

Эрдоган прибыл в Сараево на саммит "Процесс сотрудничества государств Юго-Восточной Европы". Как утверждает портал, после приземления самолёта телохранители турецкого лидера вели себя "неподобающе и отказывались проходить процедуру контроля". В результате между ними и сотрудниками Пограничной полиции произошла словесная перепалка, а затем и драка. При этом турецкие гости достали из самолёта оружие, но пускать в ход не стали, а заткнули его за пояс. Конфликт угас после появления на трапе Эрдогана.

Ранее сообщалось, что полиция Вашингтона выдала ордер на арест охранников президента Турции.