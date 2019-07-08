Правительство рассмотрит возможность введения запрета на импорт вина из Грузии

Российское правительство рассмотрит возможность введения запрета на импорт грузинских вин и минеральной воды. Ещё одной ограничительной мерой может стать приостановка осуществления денежных переводов из России в Грузию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь председателя Правительства РФ Олег Осипов, добавив, что данная инициатива будет рассмотрена по обращению депутатов Госдумы.
— Обращение Госдумы будет рассмотрено, — отметил Осипов.
Напомним, что уже приостановлено авиасообщение между Россией и Грузией. Причиной этого стали начавшиеся 20 июня в Тбилиси антироссийские акции. Из-за угрозы безопасности россиян президент РФ Владимир Путин соответствующим указом запретил полёты. Как писал Лайф, 7 июля грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию.
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