Правительство рассмотрит возможность введения запрета на импорт вина из Грузии

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Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

С соответствующим обращением в Кабинет министров обратились депутаты Государственной думы.

Российское правительство рассмотрит возможность введения запрета на импорт грузинских вин и минеральной воды. Ещё одной ограничительной мерой может стать приостановка осуществления денежных переводов из России в Грузию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь председателя Правительства РФ Олег Осипов, добавив, что данная инициатива будет рассмотрена по обращению депутатов Госдумы.

Обращение Госдумы будет рассмотрено, — отметил Осипов.

Напомним, что уже приостановлено авиасообщение между Россией и Грузией. Причиной этого стали начавшиеся 20 июня в Тбилиси антироссийские акции. Из-за угрозы безопасности россиян президент РФ Владимир Путин соответствующим указом запретил полёты. Как писал Лайф, 7 июля грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию.

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