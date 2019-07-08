Врачи назвали самые опасные и безопасные ягоды для аллергиков

Медик посоветовала не давать ягоды малышам до достижения ими годовалого возраста.

Аллерголог-иммунолог Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Марина Малиновская сообщила, что к наиболее аллергенным ягодам относятся клубника и садовая земляника. Менее аллергенны малина, смородина, черника и крыжовник.

По словам врача, признаками аллергии являются кожный зуд и жжение слизистой ротовой полости, першение в горле, чихание и зуд в носу, рвота, боли в животе, диарея, сыпь на коже, приступ бронхиальной астмы, отёки. Чаще всего аллергия возникает у детей до трёх лет. Но при взрослении организм начинает легче усваивать продукты, и аллергические реакции исчезают.

— Детям первого года жизни ягоды лучше не давать. Начальная доза — несколько капель протёртой ягоды. Постепенно количество можно увеличивать, — передаёт РИА "Новости" её слова.

Также специалист уточнила, что людям, у которых проблемы со здоровьем, лучше употреблять ягоды после термической обработки. Например, в виде компота и варенья.

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