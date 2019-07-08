Евгений Плющенко признался, что ему приходилось собирать бутылки

Известный фигурист попал под шквал критики со стороны подписчиков после публикации фото с двумя автомобилями Porsche.

Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко накануне опубликовал в "Инстаграме" фотографию, на которой стоит между двумя машинами Porsche, и подписал публикацию: "Угадаете, на какой ласточке сегодня?"

После этого подписчики спортсмена разразились негодованием в комментариях. Как уточняет портал "Дни.ру", им не понравился такой нескромный жест кумира. Ответ Плющенко не заставил себя долго ждать. Фигурист уверенно заявил всем недовольным, что он прошёл через многое и даже спасался от нищеты, собирая бутылки.

— Всё, что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом! Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом! Я 21 год катаюсь в шоу по всему миру! — написал спортсмен.

Он напомнил, что олимпийские награды и другие титулы — это ещё и 16 операций, которые ему пришлось перенести.

— Я знаю, что такое нищета, я знаю, что такое собирать бутылки, но я счастлив за тех, кто работает и добивается того, что ему доверяют мировые бренды в России и в мире стать друзьями или амбассадорами, — подчеркнул Плющенко.

Кроме того, он добавил, что он и его жена, Яна Рудковская, являются послами бренда Porsche в России и ничего удивительного в том, что у них обе машины этой марки, нет. К своему посту фигурист прикрепил семейное фото на фоне вызвавших резонанс автомобилей.

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