На аукционе во Франции продали прядь волос Наполеона почти за 19 тысяч евро

Près de 19 000 euros pour une mèche de cheveux de Napoléon 1er vendue aux enchères à #Fontainebleau https://t.co/1UZXd7oDT6 via @LaRep77 @actufr #Enchères pic.twitter.com/AyWtRrLjHh— Julien Van Caeyseele (@JulienVanC) 8 июля 2019 г.
На аукционе в Фонтебло — пригороде Парижа с молотка ушла прядь волос императора Наполеона. Её стоимость составила 18 650 евро, сообщает actu.fr.
Эту прядь Наполеон срезал для своего камердинера Констану Вери. А тот вручил её известному парикмахеру и мастеру по изготовлению париков Мишалону.
— Здесь вы найдёте, мой дорогой друг, прядь волос императора, как я вам обещал. Берегите этот подарок, я никому не хотел его отдавать, несмотря на многочисленные просьбы со всех сторон. Примите заверения в моей искренней дружбе, — подписан подарок для парикмахера.
На аукционе вспомнили, что волосы Наполеона Бонапарта часто становятся предметом торгов, но почти все они были срезаны после смерти императора на острове Святой Елены. И их цена не превышает десяти тысяч евро.
Ранее Лайф сообщал, что аукционный дом Christie's продал бюст фараона Тутанхамона почти за 6 миллионов долларов, несмотря на то, что власти Египта заявляли о его нелегальном вывозе из страны. Также на аукционе продали средневековую шахматную фигуру за 735 тысяч фунтов, полный набор которых стал прототипом шахмат в фильме "Гарри Поттер и философский камень".
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