Росстат объяснил досрочную публикацию данных об инфляции

В службе пообещали в дальнейшем снизить вероятность несанкционированного распространения информации.

В Росстате заявили, что досрочная публикация данных по инфляции произошла по вине одной из структур службы, которая направила статистику до её окончательного подтверждения.

— Публикация данных об уровне инфляции в июне 2019 года ранее запланированного времени произошла по вине одного из подведомственных учреждений, — говорится в сообщении ведомства.

В службе пообещали в дальнейшем снизить вероятность несанкционированного распространения информации и обеспечить её полную верификацию. Для этого Росстат намерен разработать сквозной регламент публикации данных. В службе заверили, что уже внедрена программа повышения внутренней эффективности.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Орешкин заявил, что досрочная публикация данных об инфляции в стране абсолютно недопустима, и призвал начать служебное расследование по факту случившегося.