Опубликовано видео допроса угрожавшего гранатой москвича: Я похож на террориста?

Задержанный утверждает, что у него не было оружия, и не понимает, зачем эвакуировали весь дом.

Телеграм-канал LIFE SHOT опубликовал видео допроса мужчины, который был задержан за угрозы взорвать гранату в одном из домов на Октябрьской улице в Москве. Мужчина утверждает, что его оклеветали.

— Я им ничего не говорил. Какие угрозы, о чём вы говорите? Я похож на террориста? Получается, что она фигню нагнала. Всех эвакуировали, свет потушили, газ отключили, — отвечает задержанный на вопрос, угрожал ли он взорвать гранату.

Москвич утверждает, что у него не было никакого оружия, и не понимает, зачем эвакуировали весь дом.

Ранее сегодня Лайф писал, что судебные приставы пришли в квартиру должника, но он якобы закрылся и пригрозил взорвать гранату. Мужчина был задержан. Его мать заявила, что сына к угрозам мог побудить долг в два миллиона.