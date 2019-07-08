Эксперты сравнили качество жизни в Москве с условиями в других мегаполисах

В сравнительном анализе учитывалось до десятка различных показателей из 11 городов.

Доступность жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровень благоустройства города, развитие транспортной системы и обеспеченность коммерческой недвижимостью — всё это стало предметом анализа и сравнения среди 11 крупнейших мегаполисов мира, среди которых учитывалась и Москва. При этом также рассматривалось, насколько ситуация изменилась в городах по сравнению с их же показателями в период с 2014 по конец 2018 года.

— Российскую столицу сравнили с 11 мегаполисами, в том числе Нью-Йорком, Лондоном, Сингапуром, Сан-Паулу. Самый малонаселённый город в исследовании — Берлин, в котором проживает 3,6 миллиона человек, самый густонаселённый — Шанхай с 26,1 миллиона человек. Население Москвы, по официальным данным, — 12,5 миллиона человек, — сообщает РБК со ссылкой на данные исследования консалтинговой компании PwC, подготовленного по заказу Московского урбанистического форума.

По показателю доступности жилья Москва заняла седьмую строчку. Лидерами же в этой категории стали Мехико и Нью-Йорк. Показатель исчислялся из сравнения доходов среднестатистического домохозяйства с расходами на покупку квартиры в ипотеку.

Как отметили эксперты, в Москве ежегодно строится более трёх миллионов квадратных метров жилья. Однако с учётом большого числа жителей, по статистике за 2018 год, было построено 0,28 квадратных метра на одного москвича. Потому в рейтинге обеспеченности жильём столица России занимает восьмую строчку.

Зато Москва — один из лидеров по экономичности потребления холодной воды на человека. Второе место с показателем 133 литра в день. Меньше только у Берлина — 117 литров. Тогда как, например, в Нью-Йорке среднестатистический житель использует 435 литров в день.

Также Москва в лидерах и по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi — 7,3 тысячи. Больше только в Сингапуре и в Сеуле — 20 и 8,7 тысячи соответственно.

Что касается рейтинга дорожной сети, то по показателям плотности улично-дорожной сети Москва на восьмом месте, а по вводу новых дорог — на втором. В 2018 году было создано 127,8 километра дорог. На первом месте лишь Пекин — 132 километра. При всём этом по стоимости владения автомобилем относительно среднего дохода Москва на пятом месте.

Также пятое место у Москвы и в рейтинге самой доступной аренды офисов. По данным экспертов, в 2018 году средняя стоимость аренды в столице — 454 доллара за квадратный метр в год.