Налётчики обстреляли машину в Москве и забрали сумку с тысячей рублей

По факту вооружённого ограбления в столице объявлен план "Перехват", полиция проводит проверку.

Неизвестные обстреляли машину из травматического оружия на Марксистской улице в Москве и забрали у водителя сумку с деньгами и документами. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Москве.

По данным РБК, вооружённое ограбление произошло около 16:00. После нападения злоумышленники скрылись с места преступления на машине. В городе объявлен план "Перехват", проводится проверка. При этом отмечается, что наживой налётчиков стала всего одна тысяча рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве четверо неизвестных на двух автомобилях напали на 36-летнего безработного и попытались отобрать сумку с миллионом рублей.