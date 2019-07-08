Налётчики обстреляли машину в Москве и забрали сумку с тысячей рублей

Неизвестные обстреляли машину из травматического оружия на Марксистской улице в Москве и забрали у водителя сумку с деньгами и документами. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Москве.
По данным РБК, вооружённое ограбление произошло около 16:00. После нападения злоумышленники скрылись с места преступления на машине. В городе объявлен план "Перехват", проводится проверка. При этом отмечается, что наживой налётчиков стала всего одна тысяча рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве четверо неизвестных на двух автомобилях напали на 36-летнего безработного и попытались отобрать сумку с миллионом рублей.
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