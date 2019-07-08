Рязанскую фотомодель покусала бродячая собака

На жалобы девушки отреагировали в мэрии и к месту нападения отправили специалистов по отлову бродячих животных.

Рязанскую модель Наталью Соболеву на улице города покусала бродячая собака. По словам девушки, животное метило в горло и ей просто повезло, что она отделалась только травмами рук и ног.

— Ежедневно перевязки, курс антибиотиков, сыворотка против столбняка и уколы от бешенства. Состояние — сильный испуг. Слава богу, лицо не пострадало. И шея, — приводит портал YA62.ru слова девушки.

Она добавила, что из-за травмы ей пришлось прервать съёмки на ТНТ в "Доме-2" и для журнала", а мэрия уже выделила людей на отлов бродячих животных.

Весной этого года пострадала русская модель Екатерина Авинова. Однако там причиной стали не животные, а нападение бывшего мужа во время отдыха в Таиланде. А модели из Иркутска Екатерине Стецюк пришлось выпрыгивать из окна в Дубае после конфликта с шейхом.