Учёные рассказали, как избежать нападения медведей

Один из советов — не отправляться в заповедники с собаками, поскольку 17% атак косолапых происходит из-за присутствия этих питомцев.

Группа мировых исследователей при участии учёного из Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН проанализировала случаи нападения бурых медведей на людей и дала рекомендации, как избежать атаки хищника. Советы опубликованы на сайте учреждения.

Исследователи проанализировали 664 нападения косолапых с 2000 по 2015 год по всему миру и выяснили, что в большинстве случаев причиной атаки стали неправильные и рискованные действия человека. При этом для каждого десятого схватка с хищником заканчивалась гибелью.

Как выяснилось, половина нападений произошла во время встречи человека и медведицы с медвежатами, около 20% — это внезапные встречи, 17% вызвано присутствием собак, 10% — выстрелами или ранением на охоте, 5% — из-за еды.

Чтобы избежать нападения косолапого, учёные советуют не отправляться в заповедники с собаками и не издавать большого шума. Исследователи поясняют, что громкие звуки предупреждают зверя о присутствии человека. Также эти звери избегают больших скоплений людей и чаще убегают, чем атакуют при встрече с толпой в лесу.

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