Белоруссия пожаловалась на недолив растительного масла из России

Сообщается, что проверки начались, когда в Госстандарт республики обратился некий гражданин с жалобой.

Белоруссия проверила растительное масло, которое импортируется из России, и обнаружила недолив в 80% проверенных партий. Об этом сообщает пресс-служба Госстандарта республики.

Отмечается, что проверки начались в первом полугодии 2019 года, когда в Госстандарт обратился некий гражданин. Он пожаловался, что в упаковке было гораздо меньше масла, чем заявлено на этикетке. После этого ведомство занялось проверкой 47 партий подсолнечного масла шести российских изготовителей.

По данным ведомства, что в 38 партиях количество масла не соответствовало задекларированному. Белоруссия выдала 25 запретов на реализацию партий и направила в суды 29 протоколов об административных правонарушениях. Некоторые производители отозвали масло из розничной сети или перемаркировали партии с несоответствием.

Отмечается, что нарушения были выявлены со стороны шести изготовителей — ООО "Благо-Юг", ООО "Аквилон", ООО "ТД "Жемчужина Поволжья", ООО "КПК", ООО "ПК "Наш продукт", ООО "Компания Благо".

Ранее Лайф рассказывал, что в России список подлежащих маркировке товаров расширят вдвое.