Disney показала трейлер второй части "Малефисенты" с Джоли

Представительство студии Disney в России опубликовало на своём ютуб-канале российский трейлер новой части сказки про волшебницу Малефисенту. Её роль, как и в первой части, исполняет Анджелина Джоли.
Сюжет разворачивается через несколько лет после событий, показанных в первой части фильма. Филипп делает предложение Авроре, против чего выступает Малефисента. Премьера в России должна состояться 17 октября этого года.
Ранее Лайф публиковал фотографии со съёмок второй "Малефисенты", где волшебницу запечатлели в банном халате. Королеву в сиквеле сыграет Мишель Пфайффер.
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