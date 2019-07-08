Звезда сериала "ЧОП" открыла бутылку грудью в популярном челлендже

Многие знаменитости подошли к этому "вызову" в соцсетях с фантазией: кто-то использовал голос, кто-то — пуанты.

Звезда сериала "ЧОП" Яна Кошкина присоединилась к Bottle Cap Challenge, открыв бутылку с помощью самой выдающейся части своего тела — бюста. Следуя условиям флешмоба, актриса опубликовала видео с трюком в соцсетях.

— А вот и мой ответ Джейсону Стэтхему! — написала в "Инстаграме" российская актриса и передала эстафету хоккеисту ЦСКА и сборной России Кириллу Капризову из Новокузнецка.

Напомним, британский актёр Джейсон Стэтхем открыл бутылку с водой ударом ноги с разворота. А вот ряд мировых и российских звёзд, как и Кошкина, включили фантазию. Так, российская балерина Анастасия Волочкова открыла бутылку пуантами, а известная американская певица Мэрайя Кэри показала, будто делает это голосом.