Жители Курска отсудили у Минфина 2 млн после пропажи найденного ими клада

Стеклянную бутыль, в которой было 260 золотых монет, мужчина обнаружил в частном доме во время ремонта.

Решением Ленинского районного суда Курска Министерство финансов РФ должно выплатить двум местным жителям более двух миллионов рублей за найденный и переданный государству клад, который потом государство потеряло. О решении суда сообщает ТАСС.

— Решением суда с Министерства финансов Российской Федерации за счёт казны Российской Федерации взыскано вознаграждение за клад в размере 2 млн 152 тыс. 284 рубля в равных долях, то есть по 1 млн 76 тыс. 142 рубля в пользу каждого, — приводит агентство сообщение суда.

При отсутствии собственника культурные ценности подлежат передаче государству, но собственник участка, где найден клад, имеет право на получение вознаграждения в размере половины его стоимости. Жители Курска нашли стеклянную бутылку с монетами царской России. В своё время клад был оценён более чем в 4 миллиона рублей.

После проведения строгих процедур передачи клада в Гохран России в опечатанной коробке вместо 260 монет нашли три гаечных ключа и канцелярский степлер. Было возбуждено уголовное дело по факту пропажи ценностей, но из-за отсутствия обвиняемых оно было приостановлено. Нашедшим клад в своё время так и не выплатили вознаграждение, поэтому они и обратились в суд.

Менее недели назад Лайф сообщал, что в центре Москвы археологи обнаружили клад с монетами той же эпохи. Их было около 60. Точное число не удалось сразу установить, поскольку они спеклись между собой.