British Airways оштрафуют на $230 млн из-за утечки данных пассажиров

Сумма взыскания составляет 1,5% от глобального оборота авиакомпании за 2017 год.

Авиакомпании British Airways выписали штраф в размере 183,4 млн фунтов стерлингов (около 230 млн долларов) из-за утечки данных её клиентов, которая произошла в 2018 году.

Управление уполномоченного по вопросам информации Великобритании уже направило British Airways уведомление о штрафе, однако компания намерена оспорить данное решение. Сумма взыскания составляет 1,5% от глобального оборота авиакомпании за 2017 год.

С 21 августа по 5 сентября 2018 года сайт и приложение British Airways подверглись хакерской атаке, в результате чего произошла утечка личных и финансовых данных клиентов. Авиакомпания в свою очередь заявила, что оперативно среагировала на вмешательство и никаких мошеннических операций не совершалось.