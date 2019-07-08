Муж сбежавшей с миллионами кассирши заявил, что проиграл все деньги

Мужчина намеревается поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать средства.

Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, которая была задержана по подозрению в хищении 23 миллионов рублей в банке в Салавате, заявил, что проиграл всё украденное в азартных играх и хочет объявить сбор средств, чтобы жена не села в тюрьму, сообщает РИА "Новости".

— Муж Луизы заявил, что денег нет, он их проиграл в азартные игры. Сейчас он намеревается поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть их банку. Он не хочет, чтобы жена оказалась за решёткой, — приводит агентство слова собеседника в правоохранительных органах.

По его словам, сегодня Луиза помещена в одиночную камеру в СИЗО и чувствует себя хорошо.

Напомним, женщина пропала 27 мая с мужем и детьми, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд арестовал её заочно.

Женщина была задержана 4 июля в Казани в съёмной квартире. С ней была и семья. Правоохранители ведут с кассиршей оперативно-следственные действия и ищут похищенные средства.

Муж сбежавшей с миллионами и пойманной кассирши из Салавата остаётся на свободе

39 дней в бегах. История дерзкой кассирши-грабительницы из Башкирии