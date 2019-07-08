В метро Вены появились "ароматные" поезда

Пассажиры транспорта могут принять участие в голосовании и выбрать один из четырёх лучших ароматов.

Кондиционеры в метро Вены помимо охлаждающего воздуха теперь подают и несколько душистых ароматов, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию — оператор венского городского транспорта Wiener Linien.

В экспериментальном проекте участвуют по два поезда на линиях U1 и U6. Двери вагонов "ароматических поездов" помечены цветочными наклейками, предупреждающими о необычных запахах в вагоне.

— Для нас очень важно, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно <...> поэтому мы решили запустить проект из ароматических поездов, — приводит агентство слова депутата городского совета по вопросам общественного транспорта Улли Зимы.

Всего метро предлагает пассажирам четыре запаха: расслабляющий фруктово-цветочный Relax, освежающий и цитрусовый Energize, бодрящий Fresh White Tea и насыщенный кедровый Happy Enjoy.

Различные ароматы будут присутствовать в вагонах до конца июля. По итогам месяца пассажиры могут принять участие в голосовании и выбрать лучший аромат, а также решить, оставить запахи или нет.

Ранее в РЖД также сообщили о появлении вагонов с ароматизацией.