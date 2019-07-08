Зеленский не исключил особого статуса русского языка для Донбасса

Украинский лидер отметил, что готов пойти навстречу жителям региона в некоторых языковых вопросах.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе. По его мнению, нужно принимать во внимание мнение жителей региона по языковому вопросу. Об этом информирует "Интерфакс-Украина".

—Думаю, что мы когда-то прекратим войну, надо дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят. В чём проблема? У нас в целом нет этой проблемы, — сказал Зеленский о возможности предоставления в Донбассе русскому языку особого статуса.

По словам Зеленского, "проводилась информационная война, что нельзя говорить на русском языке".

— Если у дончан будет какая-то специальная просьба, чтобы они, например, могли заполнять документы на русском языке, — я не вижу большой проблемы в том, чтобы это обсуждать, — добавил украинский лидер.

Он подчеркнул, что государственным языком останется украинский.