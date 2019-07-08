Трамп о после Великобритании: Мы больше не будем иметь с ним дело

Также американский президент раскритиковал действия премьер-министра Соединённого Королевства Терезы Мэй.

Вашингтон больше не будет взаимодействовать с британским послом Кимом Дэрроком после скандала с утечкой данных в СМИ его докладных записок с резкой критикой американского лидера. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своём твиттере .

— Мы больше не будем иметь с ним дело, — написал Трамп.

Кроме того, американский президент обрушился с критикой в адрес премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

— Я всегда был очень критически настроен в вопросе того, как премьер-министр Тереза Мэй проводит Брексит. Какой беспорядок она и её представители навели. Хорошие новости для прекрасного Соединённого Королевства — это то, что у них скоро будет новый премьер-министр, — подчеркнул Трамп.

Трамп отметил, что во время его недавнего визита в Великобританию Елизавета II впечатлила его больше всех.

— Хотя в прошлом месяце я наслаждался прекрасным государственным визитом, именно королева произвела на меня наибольшее впечатление, — поделился он.

В отчётах внешнеполитическому ведомству Ким Дэррок охарактеризовал администрацию Дональда Трампа как некомпетентную и беспомощную. Такие сведения опубликовала британская газета Daily Mail, что затем подтвердил американский телеканал. В связи с этим МИД Великобритании проведёт расследование утечки записок посла.