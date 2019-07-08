Женщину — ветерана войны избили до смерти в Новгородской области

Житель города Окуловки, зайдя в дом к пожилой матери, нашёл её в бессознательном состоянии со следами многочисленных телесных повреждений.

В Новгородской области полицейские задержали подозреваемых в жестоком избиении 91-летней женщины — ветерана Великой Отечественной войны, которая в результате побоев скончалась в больнице, информирует пресс-служба регионального главка МВД России.

Нападение произошло 2 июля. В полицию пришёл житель города Окуловки, который, зайдя в дом к пожилой матери, нашёл её в бессознательном состоянии со следами многочисленных телесных повреждений.

— Пожилая женщина была доставлена в реанимационное отделение Боровичской центральной районной больницы. Но, несмотря на проводимое лечение, через несколько дней она скончалась, — поясняется в сообщении.

Правоохранители установили причастность к преступлению 42-летнего местного жителя и его 29-летнего знакомого из Омской области, уже судимого ранее за убийство. Сотрудники угрозыска установили, что вечером 1 июля мужчины зашли в дом к ветерану ВОВ под предлогом попить воды. Они жестоко избили пожилую женщину и похитили у неё 100 тыс. рублей, после чего скрылись с места преступления.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в данном микрорайоне, в том числе в магазинах, и узнали личность одного из преступников. Он был ими задержан из засады около дома, в котором скрывался.

— Для розыска второго были также задействованы оперативники отдела МВД РФ из соседнего Крестецкого района, задержавшие злоумышленника на территории одного из дачных массивов, — добавляется в сообщении.

Как сообщает Следственное управление СКР по Новгородской области, сейчас инициирован вопрос о передаче дела из органов полиции для дальнейшего расследования в следственные органы регионального Следственного комитета.