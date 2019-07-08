В Москве задержали двух женщин по подозрению в кражах у пенсионерок

При этом их знакомая предложила сотрудникам полиции 1,5 млн рублей, чтобы те освободили подозреваемых от уголовной ответственности.

В Москве задержали подозреваемых в кражах денежных средств у пенсионерок, сообщает пресс-служба ведомства.

Заявление о краже поступило от 84-летней москвички. Как удалось установить следствию, в квартиру потерпевшей вошла неизвестная женщина, которая представилась соцработником. Она рассказала пенсионерке о льготах и путёвках на лечение в санатории. Хозяйка дома пригласила гостью выпить чай. Пока она была на кухне, злоумышленница украла 70 тысяч рублей и заменила настоящие купюры на сувенирные.

В результате сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнюю ранее судимую жительницу Подмосковья. Ей грозит дело по статье "Кража".

Также была задержана сообщница женщины — 33-летняя жительница Московской области. Её подозревают в краже 90 тысяч рублей у 85-летней пенсионерки. Обеих подозреваемых заключили под стражу.

Знакомая задержанных пыталась предложить сотрудникам полиции 1,5 млн рублей, чтобы те помогли подозреваемым избежать уголовной ответственности.

Сейчас полиция проверяет, значатся ли подозреваемые в похожих кражах. У следствия есть основания полагать, что они причастны и к другим делам.

Ранее в Башкирии задержали работницу банка по подозрению в краже 1,8 млн рублей.