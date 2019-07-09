Экс-чиновника Южной Осетии заподозрили в шпионаже в пользу Грузии в 2008 году

Генпрокуратура и КГБ страны продолжают работу по выявлению близких контактов Липина и его пособников на территории республики и за её пределами.

Генпрокуратура и Комитет госбезопасности Южной Осетии проводят оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, которое было возбуждено 8 июля в отношении Сергея Липина, в разное время занимавшего высокие посты в руководстве республики, сообщает "Sputnik Осетия".

— В ходе проведённых мероприятий установлено, что Липиным и его пособниками проводилась активная разведдеятельность, представляющая реальную угрозу безопасности республики, — приводит агентство комментарий Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре добавили, что Липин передал грузинским спецслужбам собранные по их заданию разведывательные данные, которые грузинская армия в ходе "пятидневной войны" в августе 2008 года "применяла для корректирования огня реактивных систем залпового огня и авиаударов по объектам жизнеобеспечения, густонаселённым районам, а также военным объектам и колоннам, перебрасывавшимся из Дзауского района в зону боевых действий по Зарской дороге".

— В результате Республика Южная Осетия понесла неоправданно большие жертвы среди мирного населения, военнослужащих и боевой техники, — добавляется в сообщении.

Указывается также, что Генпрокуратура и КГБ продолжают работу по выявлению близких контактов Липина и его пособников на территории Южной Осетии и за её пределами, а также по выявлению других фактов государственной измены и шпионажа в пользу грузинских спецслужб.

Липин задержан. В его доме проведён обыск, в ходе которого найдены доказательства, "указывающие на многолетнюю связь подозреваемого с грузинскими спецслужбами". В интересах следствия подробности пока не разглашаются.