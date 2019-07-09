Российские пранкеры разыграли премьера Македонии от имени Порошенко

По словам шутников, учёные якобы обнаружили, что украинцы являются древними шумерами, а страна "в один период подчинялась Александрии".

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали запись телефонного разговора, в котором они якобы от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко вели диалог, предположительно, с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым.

Шутники в одном из диалогов от имени Порошенко рассказали Заеву, что учёным удалось установить его родство с Александром Македонским.

— Наши учёные уже установили моё родство с ним, поэтому теперь я могу именоваться не иначе как Питер Македонский, — заявили пранкеры.

По словам так называемого Порошенко, украинские учёные обнаружили, что украинцы оказались древними шумерами, а страна "в один период подчинялась Александрии".

В ответ премьер Македонии якобы рассказал, что читал об этом и "история может нас объединить".

Ранее британские "коллеги" Вована и Лексуса осмелились заказать пиццу для королевы Великобритании Елизаветы II, однако еда досталась полицейским.