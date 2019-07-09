Названа дата премьеры фильма "В борьбе за Украину" с интервью Путина

По словам создателей, в нём есть "месседжи", с которыми стоит ознакомиться очень многим.

Документальный фильм американского режиссёра Оливера Стоуна и режиссёра-документалиста Игоря Лопатёнка "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), рассказывающий о происходящих в стране событиях после Майдана, в который войдёт интервью президента РФ Владимира Путина, будет представлен широкой публике 19 июля.

— Если вы поставите две буквы вместе, вы получите RU (Revealing Ukraine), что означает Russia. Мне очень нравится, как это сокращается. Поскреби любого украинца, а под ним русский, поскреби русского — там есть украинская кровь, — рассказал ТАСС Лопатёнок.

Он добавил, что ключевыми спикерами ленты станут российский лидер, а также глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. В фильме будут показаны люди, схлестнувшиеся в непримиримых противоречиях из-за Украины.

— Я очень благодарен Владимиру Владимировичу, что у него для нас нашлось время это записать. Когда мы получили возможность интервью, мы вскочили в самолёт... И 18 июня мы сняли это интервью, 4 июля вышла мировая премьера, — добавил он.

По словам режиссёра, сюжет интервью российского президента будет держаться в тайне до самой презентации — 19-го числа. Он отмечает, что в картине есть "месседжи", которые оба народа должны услышать из "его уст".

Как отмечается в аннотации фильма, создатели фильма — оскароносный Оливер Стоун и документалист из Украины Игорь Лопатёнок — преследовали цель остановить войну в Донбассе, а также попытаться разобраться в причинах затянувшегося кризиса в стране. Примечательно, что среди прочего в картине также рассматривается "вмешательство властей Украины в американские выборы".