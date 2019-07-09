Названа дата премьеры фильма "В борьбе за Украину" с интервью Путина

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Фото © Jodi Hilton / Zuma/TASS

По словам создателей, в нём есть "месседжи", с которыми стоит ознакомиться очень многим.

Документальный фильм американского режиссёра Оливера Стоуна и режиссёра-документалиста Игоря Лопатёнка "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), рассказывающий о происходящих в стране событиях после Майдана, в который войдёт интервью президента РФ Владимира Путина, будет представлен широкой публике 19 июля.

Если вы поставите две буквы вместе, вы получите RU (Revealing Ukraine), что означает Russia. Мне очень нравится, как это сокращается. Поскреби любого украинца, а под ним русский, поскреби русского — там есть украинская кровь, — рассказал ТАСС Лопатёнок.

Он добавил, что ключевыми спикерами ленты станут российский лидер, а также глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. В фильме будут показаны люди, схлестнувшиеся в непримиримых противоречиях из-за Украины.

Я очень благодарен Владимиру Владимировичу, что у него для нас нашлось время это записать. Когда мы получили возможность интервью, мы вскочили в самолёт... И 18 июня мы сняли это интервью, 4 июля вышла мировая премьера, — добавил он.

По словам режиссёра, сюжет интервью российского президента будет держаться в тайне до самой презентации — 19-го числа. Он отмечает, что в картине есть "месседжи", которые оба народа должны услышать из "его уст".

Как отмечается в аннотации фильма, создатели фильма — оскароносный Оливер Стоун и документалист из Украины Игорь Лопатёнок — преследовали цель остановить войну в Донбассе, а также попытаться разобраться в причинах затянувшегося кризиса в стране. Примечательно, что среди прочего в картине также рассматривается "вмешательство властей Украины в американские выборы".

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