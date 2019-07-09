Военные Израиля нашли тайный туннель под границей сектора Газа

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Фото © Pixabay

Военнослужащие Израиля обнаружили под границей сектора Газа очередной тайный туннель, который был прорыт палестинскими боевиками, сообщает армейская пресс-служба.

В течение последних двух лет израильтяне нашли и обезвредили около двух десятков таких объектов, предназначенных для заброски диверсантов на территорию страны.

При постройке подземного барьера безопасности... военнослужащие Армии обороны Израиля обнаружили ещё один туннель, ведущий из южной части сектора Газа, — уточняется в пресс-релизе.

Для защиты от подобных туннелей израильтяне обносят анклав подземной стеной.

Ранее, в понедельник, израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат, проникший в воздушное пространство Израиля из сектора Газа.

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