Военные Израиля нашли тайный туннель под границей сектора Газа

Военнослужащие Израиля обнаружили под границей сектора Газа очередной тайный туннель, который был прорыт палестинскими боевиками, сообщает армейская пресс-служба.

В течение последних двух лет израильтяне нашли и обезвредили около двух десятков таких объектов, предназначенных для заброски диверсантов на территорию страны.

— При постройке подземного барьера безопасности... военнослужащие Армии обороны Израиля обнаружили ещё один туннель, ведущий из южной части сектора Газа, — уточняется в пресс-релизе.

Для защиты от подобных туннелей израильтяне обносят анклав подземной стеной.

Ранее, в понедельник, израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат, проникший в воздушное пространство Израиля из сектора Газа.