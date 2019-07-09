Полицейские взорвали бомбу в колумбийском университете

В Университете Атлантико, расположенном в городе Барранкилья, на севере Колумбии, полицейские осуществили контролируемый подрыв заложенного в учебном заведении взрывного устройства. Об этом сообщает газета El Nacional.

По информации журналистов, один из сотрудников университета обнаружил установленный заряд в туалетной бумаге в одной из университетских ванных комнат, после чего была проведена эвакуация всех, кто был в здании. Прибывшие на вызов сотрудники полиции оценили мощность взрывного устройства и приняли решение подорвать его на месте.

Сообщается также, что к заряду была прикреплена записка, содержание которой касалось "выселения блока". Как заявил представитель полиции, на территории университета могут действовать преступные группировки. В настоящее время учебное заведение работает в обычном режиме.