Не менее семи россиян пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии

В результате столкновения с легковушкой Volkswagen, в котором было 15 пассажиров, опрокинулся на бок.

Девять человек, в том числе россияне, госпитализированы в результате ДТП под Пицундой в Абхазии, произошедшего утром 8 июля, сообщает РИА "Новости".

По данным местных правоохранителей, в результате столкновения с легковушкой маршрутка Volkswagen, в которой находилось 15 пассажиров, опрокинулась на бок.

— Пассажиры прошли медобследование, по результатам которого были госпитализированы девять человек. Угрозы жизни никому нет, среди госпитализированных детей нет, — приводит агентство слова собеседника МВД республики.

Среди пострадавших есть россияне из Петербурга, Астрахани и Казани, не менее семи человек.

Отмечается, что пассажиры маршрутки получили ушибы и порезы от разбитого стекла.

Ранее, 8 июля, в Индии в результате ДТП с автобусом погибло 29 человек.