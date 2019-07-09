Малахов обратился к Зеленскому из-за угроз журналистам на Украине

Ведущий телеканала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести несостоявшийся телемост между Киевом и Москвой, записал видеообращение президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить украинских журналистов от насилия.

— Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей, — сказал Малахов.

По словам телеведущего, сам он от политики очень далёк и изначально задумка представлялась создателям "праздником улыбок и счастья". Он обратился к Зеленскому как к "гаранту конституции" и призвал приложить все усилия, чтобы "слуги народа, четвёртая власть — журналисты не пострадали".

Малахов также отметил, что, соглашаясь на роль ведущего этого телемоста, он лишь хотел "показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой".

Ранее Лайф сообщал, что 12 июля должен был состояться телемост "Надо поговорить" между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве. Однако из-за угроз украинским журналистам он был отменён, позже украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Покушение на совершение госизмены".

Как заявил генпрокурор страны Юрий Луценко, телеканал связан с российским "Промсвязьбанком", однако владелец медиа Тарас Козак назвал его лжецом и предоставил фото документов.